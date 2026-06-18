توسك: اعتقال مشتبه به في مقتل رسام روسي منفي في بولندا

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قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الخميس، إنه جرى إلقاء القبض على مشتبه فيه بعد مقتل رسام روسي منفي يقيم في بولندا.

وأضاف توسك في وارسو، أن الرجل الذي يحمل جواز سفر جورجيا، قد يكون متورطا في الجريمة، بحسب وكالة الأنباء البولندية (بي أيه بي).

وأضاف أن القبض عليه جرى بالتعاون بين الشرطة في مقاطعة لوبلين وجهاز المخابرات البولندي الداخلي (أيه بي دبليو).

وقُتل الروسي، وهو فنان استعراضى ورسام كاريكاتير يُعرف باسمه المستعار سيميون سكريبتسكي، بخمس رصاصات وهو في الشارع يوم الاثنين الماضي، في بلدة بيالا بودلاسكا بشرق بولندا.

وأشار توسك أمس الأربعاء، إلى أن الشرطة والاستخبارات في بولندا عرضتا توفير الحماية لسكريبتسكي، ولكنه رفض لأسباب غير معروفة.

وقال توسك، إنه يعتقد أن مقتل الفنان الروسي هو جريمة سياسية رغم الحاجة لمزيد من الأدلة الدامغة ، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

وأكد توسك، الإفراج عن شخصين من بيلاروس تم احتجازهما سابقا.

وذكر أنه لا يوجد دليل على تورطهما بصورة مباشرة في الهجوم.