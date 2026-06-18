أمن القاهرة يضبط متهما بملاحقة سيدة وتهديدها وإحداث تلفيات بسيارتها

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من شخص لقيامه بملاحقتها وتهديدها وإحداث تلفيات بسيارتها في أثناء توقفها بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور مدعوم بصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت فيه إحدى السيدات بتعرضها للملاحقة والتهديد من قبل أحد الأشخاص، فضلًا عن إتلاف سيارتها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 يونيو الجاري، تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من السيدة القائمة على النشر، والمقيمة بدائرة القسم، تضررت فيه من مالك معرض سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس؛ لقيامه بملاحقتها في أماكن ترددها وتهديدها عبر إرسال رسائل من خلال أحد التطبيقات، إلى جانب إرسال صور مفبركة لها إلى والدتها.

كما اتهمته بإحداث تلفيات بسيارتها بسبب رفضها العودة إلى علاقة الصداقة التي كانت تجمعهما.

وبتقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مرجعًا ذلك إلى الخلافات القائمة بينهما.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.