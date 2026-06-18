أبقى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، على سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 3.75% مع تراجع ضغوط التضخم على الاقتصاد البريطاني.

وكان قرار اليوم الخميس، متوقعا على نطاق واسع، بعدما أظهرت الإحصاءات عدم ارتفاع التضخم كما كان متوقعا في مايو الماضي، واستقراره عند 2.8%.

ورغم أن المعدل لا يزال أعلى من هدف البنك الذي يبلغ 2%، فإنه عزز الآمال في أن يكون الضغط التصاعدي على الأسعار، الناتج عن ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد بدء حرب إيران في 28 فبراير الماضي، أقل مما كان متوقعا.

ويعتقد خبراء الاقتصاد، أن صناع السياسة النقدية سوف يحجمون عن رفع أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة، فقط حال استمر التراجع الذذي طرأ مؤخرا على أسعار الطاقة.