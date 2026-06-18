وزير الحرب الأمريكي: مستعدون لاستئناف الحرب إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن واشنطن مستعدة لاستئناف الحرب وفرض «حصار حديدي»، إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها، وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وأضاف خلال تصريحات للصحفيين في بروكسل، اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم تحققت بفضل «قوة التحرك الأمريكي»، قائلًا إن الاتفاق جاء بعد أشهر من القصف والحصار.

وأشار إلى أن «إيران اضطرت للجلوس إلى طاولة المباحثات والقبول بمذكرة التفاهم»، معيدًا التأكيد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن «إيران لا يمكنها حيازة سلاح نووي».

وأكمل: «الإجراءات العسكرية والمفاوضات تتمحور حول ذلك، نحن مستعدون لاستئناف الحرب إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها، وتتخلى عن الطموح والأسلحة النووية والمواد النووية».

ولفت إلى أن واشنطن ستدرس وضع قواتها بالمنطقة بعد فتح هرمز، موضحًا أن الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط مرهون بمدى استجابة إيران، والتزامها بمذكرة التفاهم.

وأكد «حرص الولايات المتحدة على التحقق من التزام إيران بالاتفاق، واتخاذ كل الخطوات لضمان عدم حيازة طهران لسلاح نووي».

وانتقد ما تروج له وسائل الإعلام الإيرانية، لافتًا إلى أن طهران لم تتوقع تلك الحملة العسكرية، ولم تتمكن من التصدي للحصار الأمريكي.