سي إن إن: اتفاق ترامب مع إيران قد يكون فاشلا لكنه يحصل على ما يريد

اعتبرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، قد يكون فاشلا ، لكنه في المقابل يحقق له ما يريد، في إشارة إلى حساباته السياسية والاقتصادية الداخلية.

وقالت الشبكة الإخبارية - في تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني أعده كبير مراسليها للشئون الدولية ستيفن كولينسون- إن ترامب أصر الشهر الماضي على أنه لا يفكر في الشئون المالية للأمريكيين خلال التفاوض مع إيران، لكن يبدو أنه غير رأيه بوضوح.

واستعرضت الشبكة تصريحات لترامب في فرنسا أمس قال فيها: "لم أكن أريد أن أرى كارثة اقتصادية. لو استمر هذا الوضع، كان يمكن أن يحدث ذلك"، وذلك في محاولة لتفسير ما يراه المنتقدون اتفاقا شديد العيوب لإنهاء الحرب مع إيران.

واعتبرت "سي إن إن" أن تصريح ترامب في فرنسا كان لحظة كاشفة، فهو يُظهر كيف أنه تحت الضغط السياسي غالبا ما يميل إلى البحث عن مكاسب قصيرة المدى بدلا من خوض صراع استراتيجي طويل الأمد.

كما يبرز تقديره لذكاء الأسواق، التي قال إنها "أكثر عبقرية: من أي من مستشاريه.

لكن تبني ترامب لخطة السلام التي حذر عضو جمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي من أنها قد تجعل رونالد ريجان "يتقلب في قبره"، تهدد بإضعاف الموقف الأمريكي مع دخول مفاوضات حاسمة تمتد 60 يوما يمكن أن تحدد مستقبل إيران النووي، بحسب "سي إن إن".

ورأت الشبكة الإخبارية أن الاتفاق، المصمم لتمهيد الطريق لتلك الاجتماعات، يبدو أنه يتنازل عن معظم نفوذ الولايات المتحدة، ويمنح إيران مليارات الدولارات من الإيرادات مقدما برفع العقوبات. وقد يُضعف ذلك بالتالي الصورة التي نسجها ترامب لنفسه كصانع صفقات عظيم في العالم، والتي أوصلته من برامج تلفزيون الواقع إلى البيت الأبيض.

وتساءلت "سي إن إن" : لماذا أقدم ترامب على ذلك؟، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي حاول إخضاع إيران بالقصف لأسابيع حيث أطلق تهديدات شديدة بتدمير حضارتها. وعندما تعثرت الدبلوماسية، أعاد إرسال القاذفات والصواريخ الأمريكية إلى الأجواء الأسبوع الماضي.

لكن في لحظة إدراكه لكلفة الحرب، ربما يكون قد وجد أخيرا المخرج الذي كان يبحث عنه منذ بدء الصراع في نهاية فبراير الماضي.

وقالت الشبكة الإخبارية إن ترامب أحيانا، وسط ضجيجه، يُظهر قدرا من الصراحة النادرة في أي رئيس، على حد تعبيرها.

وأوضحت الشبكة أنه بعد قمة مجموعة السبع أمس، أقر ترامب بأنه درس كيف أن سوق الأسهم "ارتفع مثل صاروخ" كلما تحدث عن احتمال السلام مع إيران، ثم كان ينخفض "بشكل كبير جدا" عندما تظهر عناوين تنذر بفشل الاتفاق.

وقال ترامب إن "الرئيس الوحيد الذي لم أرد أن أكون مثله هو الراحل العظيم هربرت هوفر"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي الذي وقع في عهده الكساد الكبير الذي دمر ثروات المستثمرين وأوقع ملايين الأمريكيين في الفقر.

ونوهت "سي إن إن" بأن رد الفعل على حرب إيران لم يكن حادا كما كان متوقعا، والاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا، لكن الحرب رفعت أسعار البنزين، ما ساهم في زيادة التضخم، وأصبحت آثارها مرشحة للتفاقم بسرعة. كما تراجعت شعبية ترامب.