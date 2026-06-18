قيادي في البرلمان الألماني: لا تزال هناك خطوات كثيرة قبل أي مهمة للجيش في هرمز

رأى رئيس لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاج)، توماس روفكامب، أنه لا تزال هناك الكثير من الخطوات المطلوبة قبل تنفيذ أي مهمة محتملة للجيش الألماني في مضيق هرمز، وذلك بعد دخول الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لقناة "فيلت تي في": "لن تكون هناك أي مهمة في المنطقة قبل أن يتم حسم جميع الشروط الإطارية بشكل نهائي. هذا أمر نعرفه من مهام دولية أخرى".

وأضاف روفكامب: "إنه تفويض عسكري معقد يتضمن مساهمات مختلفة من دول متعددة، والتي لا تزال يتعين عليها تنسيق هذه المساهمات فيما بينها. لذلك لا يزال أمامنا الكثير من العمل قبل أن تبدأ مثل هذه المهمة".

وأشار روفكامب إلى أن أمورا عديدة تتوقف على ما يتضمنه الاتفاق بالتحديد، موضحا أنه يجب التأكد من وقف الأعمال القتالية، لأن ألمانيا لن تشارك بقواتها المسلحة في أي نزاع حربي.

وأضاف روفكامب أنه لا بد أيضا من وجود أساس قانوني دولي للمهمة، وأن توافق إيران على مشاركة ألمانيا في مثل هذا التفويض.

وأكد روفكامب كذلك أهمية وجود توزيع واضح للمهام وضمان حماية الجنود، وقال: "إذا توافرت هذه الشروط الإطارية، فسنحصل بالتأكيد على أغلبية في البوندستاج لدعم هذه المهمة، لأنها تصب أيضا في المصلحة الألمانية والأوروبية".