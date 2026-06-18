جيش الاحتلال ينشر خارطة للمنطقة العازلة التي تنتشر فيها قواته بجنوب لبنان

نشر حيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خارطة للمنطقة العازلة التي تنتشر فيها قواته بجنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن القوات تنتشر في المنطقة الأمنية بعمق 10 كيلومترات داخل لبنان.

وأضاف: «انتشرت قوات الجيش في منطقة العمل بجنوب لبنان، وتواصل العمل لإزالة التهديدات، وتحسين الدفاع عن سكان الشمال».

وفي وقت سابق، قال مسئولان إسرائيليان لـ«رويترز»، اليوم الخميس، إن إسرائيل تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن مساعي لمواصلة نشر قوات في جنوب لبنان.

وجاءت تصريحات المسئولين، وأحدهما رفيع المستوى ومقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد يوم من توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مؤقتا يدعو إلى ضمان «وحدة أراضي لبنان وسيادته». وتحدث المسئولان شريطة عدم نشر اسميهما.

ووسعت إسرائيل توغلها في جنوب لبنان بعدما أطلق حزب الله النار عليها في الثاني من مارس، دعمًا لحليفته إيران. وشنت إسرائيل حملة جوية وبرية مدمرة منذ ذلك الحين على لبنان، وتزعم أن الهدف منها هو القضاء على حزب الله.

وتصف إسرائيل الأراضي التي سيطرت عليها في لبنان وغزة وسوريا بأنها «مناطق عازلة» بينها وبين أعدائها، وهو جانب أساسي في السياسة الأمنية الإسرائيلية الأحدث. ورفض نتنياهو دعوات الانسحاب من هذه الأراضي.

وقال المسئول رفيع المستوى لـ«رويترز» إن إسرائيل «تجري مفاوضات عنيدة» مع واشنطن لمواصلة نشر قواتها في جنوب لبنان.

وذكر أن إسرائيل «لن تتراجع عن مواقفها»، التي تتضمن إبقاء قوات منتشرة في المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني في لبنان.

وقال مسئول إسرائيلي ثان لـ«رويترز» إن نتيجة المحادثات ستتوقف على ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيصر على موقفه ويهدد إسرائيل بعواقب وخيمة، إذا لم تلتزم ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران.

ولم يرد مكتب نتنياهو بعد على طلب للتعليق.