الأمين العام للناتو يحاول تبديد المخاوف بشأن خفض أمريكا لبعض الأصول المقدمة لأوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حاول مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تبديد المخاوف بشأن خفض الولايات المتحدة لأصول جوية وبحرية معينة يتم تقديمها للحلفاء الأوروبيين في حال اندلاع صراع.

وقال روته اليوم الخميس على هامش اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل " نحن في موقع جيد للغاية".

وأضاف روته أن الدول الحلفاء الأوروبية تعمل على تعويض نقص الأصول.

وقال " لقد تم الانتهاء من بعض المهام بالفعل، وبعضها قيد التنفيذ. نحن نعمل على تنفيذ الأمر".

وكانت واشنطن قد أعلنت في مايو الماضي أنها ستقلص مساهماتها في نموذج قوة الناتو، وهو أداة تخطيط الأصول، ضمن توجه لزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي والحد من اعتماد القارة على الولايات المتحدة.

وقال روته إن الخفض لن يؤثر على قدرات الناتو للدفاع عن الحلفاء الأوروبيين.

ويجتمع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل قبل القمة المقبلة للحلف في أنقرة المقرر في يوليو المقبل.