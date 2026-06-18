مسئول أمريكي: ترامب يشعر بالملل من طلبات نتنياهو المستمرة لشن ضربات في لبنان

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "التوقف عن تفجير المباني" خلال مكالمة هاتفية حديثة تناولت الوضع في لبنان.

وذكرت الصحيفة أن المكالمات الهاتفية المتكررة بين ترامب ونتنياهو أصبحت أكثر توترا مما كانت عليه في السابق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع القول إن ترامب عبر عن إحباطه في حديث مع بعض مستشاريه، قائلا إن نتنياهو يريد "قصف الجميع".

كما قال مسئول رفيع في الإدارة الأمريكية إن الرئيس ترامب بات يشعر بالملل من الطلبات المستمرة من نتنياهو لاتخاذ إجراءات عسكرية.

وأضاف المسئول: "نتنياهو يشرح للرئيس ترامب لماذا يحتاج إلى ضرب هدف ما، ولماذا يعتقد أن المخابرات الإسرائيلية تعرف متى وكيف يتم ذلك والرئيس يستمع. المكالمات عادة تكون على نفس النمط".

وفي مكالمة أخرى، عبر ترامب عن قلقه من أن الضغوط الاقتصادية الناتجة عن حرب إيران قد تربطه برئيس الولايات المتحدة الأسبق هربرت هوفر وفشل سياساته خلال الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

كما أصبح ترامب أكثر انتقادا علنا لنتنياهو، إذ أكد في مقابلة هذا الشهر أنه وصفه خلال مكالمة هاتفية بأنه "مجنون تماما".

وقال ترامب لموقع أكسيوس الإخباري إنه أبلغ نتنياهو بأن لديه "سوء تقدير شديد" بعد ضربة إسرائيلية على بيروت.