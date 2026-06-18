إطلاق منصة Women&Co لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر

• السنباطي: التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق التنمية المستدامة، شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إطلاق منصة "Women&Co" التي أطلقتها مؤسسة "باثفايندر إنترناشيونال"، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوفير فرص العمل، ودعم الشمول الاقتصادي.

جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتور محمد أبو نار، رئيس قطاع البرامج والتأثير بمؤسسة "باثفايندر إنترناشيونال"، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن تعزيز فرص النساء في سوق العمل ودعم مشاركتهن الاقتصادية ينعكسان إيجابًا على أوضاع الأطفال والأسر والمجتمع بأكمله، ويسهمان في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وأشادت رئيسة المجلس بإطلاق منصة "Women&Co"، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات بين مختلف الجهات المعنية لدعم المرأة المصرية، وتوفير بيئة أكثر تمكينًا وشمولًا، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وجهود الدولة المصرية في تعزيز دور المرأة كشريك رئيسي في تحقيق التنمية.

كما أكدت أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الوطنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص لإطلاق مبادرات مبتكرة تدعم النساء والفتيات، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يعود بالنفع على الأسرة المصرية والمجتمع ككل.

وتُعد منصة "Women&Co" مبادرة ابتكارية تقودها النساء، وتهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع فرص العمل والقيادة، وإتاحة فرص أكثر شمولًا للنساء في مصر. كما تجمع المنصة بين المبتكرين وقادة الأعمال والمؤسسات المالية والجهات الحكومية وشركاء التنمية للعمل معًا على تصميم الحلول وتطويرها وتوسيع نطاقها.

وتبدأ المنصة تقديم خدماتها من خلال إتاحة الاستشارات وبناء القدرات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للقطاع الخاص، فضلًا عن تنظيم ورش عمل تجمع ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص وسيدات المجتمعات المحلية، بهدف صياغة حلول عملية تلبي متطلبات الاستثمار وتدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.