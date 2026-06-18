مشرعون جمهوريون يوجهون انتقادات حادة لإدارة ترامب بعد توقيع مذكرة التفاهم مع إيران

وجه أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي انتقادات حادة لمذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، معربين عن شكوك وتحفظات بشأن مضمونها وتداعياتها.

وتأتي تلك الانتقادات في وقت تروج فيه إدارة ترامب للمذكرة باعتبارها "إنجازا كبيرا" للولايات المتحدة، رغم ما تتضمنه من تنازلات سياسية ومالية كبيرة لصالح إيران، بهدف إعادة فتح مضيق هرمز ومنع ما وصفه ترامب لاحقا بـ"ركود عالمي محتمل"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وعبر السيناتور المنتهية ولايته بيل كاسيدي عبر منصة "إكس" عن معارضته الشديدة للمذكرة بقوله "ريجان يتقلب في قبره" مستخدما هذا التعبير المجازي السياسي الشهير في الولايات المتحدة لانتقاد تحولات الحزب الجمهوري، حيث تعني أن سياسات ومواقف الحزب الحالية تتنافى بشدة مع المبادئ المحافظة التي أرساها الرئيس الأسبق رونالد ريجان.

وأضاف كاسيدي أنه لم يتم تقييد طموحات إيران النووية، بل استفادت من الضغوط السابقة لتعزيز موقفها التفاوضي.

وأشار كاسيدي إلى أن المذكرة قد تمنح إيران فرصة لبناء بنية تحتية جديدة، معتبرا أن طهران "تعلمت أن التهديد بإغلاق مضيق هرمز أداة فعالة". كما وصف المذكرة بأنها "أسوأ خطأ في السياسة الخارجية خلال عقود".

بدوره، قال السيناتور البارز تيد كروز في مقابلة مع موقع "ذا ديلي واير" إن ما تم الإعلان عنه حتى الآن من بنود للمذكرة يوحي، للأسف، بأن الرئيس ترامب يتلقى نصائح سيئة للغاية فيما يتعلق بهذه الصفقة"، مضيفا أنه يأمل في الإطلاع على مزيد من التفاصيل.

واعتبر كروز أن "التاريخ يثبت أن تقديم مليارات الدولارات لأنظمة دينية متشددة تسعى لإيذائنا يُعد فكرة سيئة".

ووصف السيناتور توم تيليس الأمر بأنه "مقلق"، خصوصا مع تقارير تتحدث عن احتمال تخصيص صندوق تمويل بقيمة 300 مليار دولار لإيران ضمن بنود الاتفاق.

في المقابل، أبدى السيناتور ليندسي جراهام، أحد أبرز حلفاء الرئيس ترامب، موقفا أكثر مرونة مقارنة، حيث أعرب في البداية عن قلقه من وجود اختلاف بين رؤية إيران للاتفاق وما تعلنه واشنطن.

لكن جراهام عاد ليقول، عقب محادثة مطولة وُصفت بأنها "مثمرة للغاية" مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إنه بات يرى أن توقيع مذكرة التفاهم "سيكون مفيدا للولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن ذلك قد يسهم في إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الأعمال العدائية مع إيران.

وأضاف جراهام في منشور عبر منصة "إكس" أن المذكرة، وفق فهمه بعد المحادثة، "قد تحقق مكاسب استراتيجية مهمة للولايات المتحدة في المرحلة الحالية".

وبحسب "جارديان"، تحاول الإدارة الأمريكية تقديم مذكرة التفاهم على أنها خطوة استراتيجية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما يرى منتقدون أنها لا تحقق مكاسب تفوق تلك التي تضمنها اتفاق عام 2015 مع طهران.