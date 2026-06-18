 هيجسيث ينتقد حلفاء الناتو ويعلن عن مراجعة للقوات الأمريكية في أوروبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيجسيث ينتقد حلفاء الناتو ويعلن عن مراجعة للقوات الأمريكية في أوروبا

بروكسل - (أ ب)
نشر في: الخميس 18 يونيو 2026 - 12:19 م | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2026 - 12:19 م

وجه وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، انتقادات إلى حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، اليوم الخميس، معلنا عن أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ستجري مراجعة تمتد لمدة ستة أشهر للقوات الأمريكية في أوروبا، مشيرا إلى أن نتائجها ستعتمد على مدى سرعة الحلفاء الأوروبيين في تحمل مسؤولية أمنهم ودفاعهم.

وقال هيجسيث، لنظرائه في حلف الناتو في بروكسل، "ستكون هذه مراجعة حقيقية. ستصمم لضمان أن الناتو يتحرك بسرعة وبشكل لا رجعة فيه نحو تولي أوروبا القيادة وتحمل المسؤولية الأساسية عن الدفاع عن أوروبا".

وانتقد هيجسيث بشدة الحلفاء الأوروبيين بسبب رفضهم السماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعد عسكرية في أوروبا لشن هجمات على إيران، واصفا ذلك بأنه " أمر مخز".

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