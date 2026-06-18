ليبيا: إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن بتاريخ أقصاه 17 فبراير 2027

أعلنت رئاسات المجالس الثلاث في ليبيا: النواب والدولة والرئاسي، اليوم الخميس، اعتماد خريطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية.

وبحسب ما نشرته بوابة «الوسط» الليبية، تتضمن خارطة الطريق تفاهمات متعلقة باستكمال الإطار الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية - بشكل متزامن - بتاريخ أقصاه 17 فبراير لعام 2027.

كما تشمل توحيد المؤسسات السيادية، وتعزيز السيادة الوطنية، وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية لحماية المال العام وصون وحدة مؤسسات الدولة.

وأمس، أكد مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط وإفريقيا، لصحيفة «فايننشال تايمز»، بأنه يعمل على توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة، وجعلها تحت سلطة واحدة.

وقال بولس إن واشنطن كانت تشجع شركات النفط الأمريكية الكبرى على الاستثمار في ليبيا، مشيرًا إلى أن شركتي كونوكو فيليبس وشيفرون قد وقعتا بالفعل اتفاقيات مع ليبيا في عام 2026.

وأضاف أن إنتاج النفط الليبي قد يتضاعف ليصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية العقد، قائلًا: «سيضع هذا ليبيا على الخريطة العالمية لكبار منتجي النفط».

وذكر بولس أن خطته ستكون «مكملة» لجهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية، ويمكن أن تنتهي كـ«جزء من حزمة» و«ترتيب قصير الأجل» يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.