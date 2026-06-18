غزة: إصابة صياد بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في بحر دير البلح

أصيب صياد فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر بقطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الصياد محمد جلال العبد القرعان، أصيب بجروح خطيرة جرّاء إطلاق نار من بحرية الاحتلال فجر اليوم، في بحر دير البلح وسط قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات نسف المنازل وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام بإصابة امرأة برصاص قوات الاحتلال في منطقة المحررات غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي بإطلاق نار من آليات الاحتلال شرقي خان يونس جنوبي القطاع إلى جانب تنفيذ عملية نسف ضخمة شرقي المدينة.

وفي وسط القطاع، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه شاطئ بحر الزوايدة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 1007 شهداء، إضافة إلى 3165 مصابا، إلى جانب تسجيل 784 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023، نحو 73,018 شهيدًا، و173,273 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.