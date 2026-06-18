قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون الدعم لأوكرانيا والتحديات الاقتصادية العالمية

يعتزم قادة الاتحاد الأوروبي الاجتماع في بروكسل اليوم الخميس، في قمة تستمر يومين تركز على الدعم لأوكرانيا، والموازنة المقبلة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي والتحديات الاقتصادية العالمية.

وشهدت أوكرانيا موجة من الدعم الجديد من الاتحاد الأوروبي بعدما رفعت المجر اعتراضها على العديد من المبادرات التي تتراوح من افتتاح محادثات انضمام رسمية إلى تبني قرض قيمته 90 مليار يورو (5ر104 مليار دولار) لكييف.

وبالتحول إلى القضايا الاقتصادية، يعتزم القادة مناقشة بعض أكثر التحديات إلحاحا على الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ضعف القدرة التنافسية للتكتل والمسائل العالمية الأوسع مثل علاقة التكتل التجارية الصعبة مع الصين.

ومن المقرر أن ينصب تركيز قادة الاتحاد الأوروبي على الموازنة طويلة الأمد للتكتل من 2028 إلى 2034 التي تتراوح حاليا ما بين تريليون يورو إلى تريليوني يورو.

ومن المنتظر أيضا أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الوضع في الشرق الأوسط بعدما قال الوسيط الباكستاني إن اتفاقا أمريكيا إيرانيا مبدئيا دخل حيز التنفيذ.