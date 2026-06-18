هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على موسكو يصيب مصفاة نفط ويعطل حركة الطيران بمطارات العاصمة

ذكر مسؤولون روس، اليوم الخميس، أن أوكرانيا شنت هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية موسكو، ما أسفر عن إصابة مصفاة نفط للمرة الثانية خلال أسبوع وتعطيل الرحلات الجوية التجارية في مطارات موسكو، في واحدة من أكبر الهجمات الجوية الأوكرانية منذ الحرب الروسية قبل أكثر من أربع سنوات.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إن عدة طائرات مسيرة استهدفت مصفاة نفط موسكو الواقعة في الضواحي الجنوبية الشرقية للعاصمة.

من جانبها، أعلنت وزارة النقل الروسية عن تعليق الرحلات الجوية في المطارات الأربعة الرئيسية بموسكو.