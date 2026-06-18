 انخفاض الوظائف الشاغرة في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 5 أعوام - بوابة الشروق
الخميس 18 يونيو 2026 12:35 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

انخفاض الوظائف الشاغرة في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 5 أعوام

لندن - (د ب أ)
نشر في: الخميس 18 يونيو 2026 - 12:22 م | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2026 - 12:22 م

انخفضت الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة، لأدنى مستوى منذ أكثر من خمسة أعوام، إذ قلصت الشركات من عمليات التوظيف في ظل الغموض الاقتصادي وارتفاع تكاليف الأجور.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن مكتب الاحصاء الوطني قال إن الوظائف الشاغرة تراجعت بواقع 19 ألف وظيفة على أساس ربعي لتصل إلى 707 آلاف خلال ثلاثة أشهر حتى مايو الماضي، فيما يعد أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر حتى أبريل 2021.

وأظهرت أحدث بيانات انخفاض معدل البطالة إلى 4.9% خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل الماضي، مقارنة بـ5% خلال ثلاثة أشهر حتى مارس الماضي.

ولم تتغير نسبة نمو الأجور وسجلت 3.4% خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل الماضي.

وتأتي هذه البيانات قبل أن يعلن بنك انجلترا قرار معدل الفائدة اليوم الخميس، إذ من المتوقع بصورة كبيرة أن يبقى صانعو السياسات على معدل الفائدة عند 3.75%.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك