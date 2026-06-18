انخفاض الوظائف الشاغرة في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 5 أعوام

انخفضت الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة، لأدنى مستوى منذ أكثر من خمسة أعوام، إذ قلصت الشركات من عمليات التوظيف في ظل الغموض الاقتصادي وارتفاع تكاليف الأجور.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن مكتب الاحصاء الوطني قال إن الوظائف الشاغرة تراجعت بواقع 19 ألف وظيفة على أساس ربعي لتصل إلى 707 آلاف خلال ثلاثة أشهر حتى مايو الماضي، فيما يعد أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر حتى أبريل 2021.

وأظهرت أحدث بيانات انخفاض معدل البطالة إلى 4.9% خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل الماضي، مقارنة بـ5% خلال ثلاثة أشهر حتى مارس الماضي.

ولم تتغير نسبة نمو الأجور وسجلت 3.4% خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل الماضي.

وتأتي هذه البيانات قبل أن يعلن بنك انجلترا قرار معدل الفائدة اليوم الخميس، إذ من المتوقع بصورة كبيرة أن يبقى صانعو السياسات على معدل الفائدة عند 3.75%.