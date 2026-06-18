اجتمع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الأربعاء في أتلانتا ​مع لاعبين وصانعي سياسات وخبراء في مجال ‌التكنولوجيا لمناقشة حلول لمشكلة خطاب الكراهية في كرة القدم عشية اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية.

وسلط هذا الحدث، الذي ​نُظم بالاشتراك مع تطبيق "تيك توك" ومدينة أتلانتا، ​الضوء على "خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي" التابعة للفيفا ⁠والتي راجعت أكثر من 250 مليون منشور ​منذ إطلاقها، وحددت أكثر من 30 مليون منشور ​منها على أنه ضار.

منذ 11 يونيو، أزالت الخدمة 388 ألف منشور ضار خلال كأس العالم 2026، متجاوزة بذلك ​العدد الذي تم إزالته خلال نسخة 2022 بالكامل ​والذي بلغ 287 ألف منشور.

تم الإبلاغ عن 11 شخصا ‌في ⁠سبع دول إلى سلطات إنفاذ القانون عام 2025 بسبب ارتكابهم انتهاكات خلال بطولات الفيفا، واحيلت إحدى الحالات إلى الإنتربول، وفقا لما أوردته رويترز سابقا.

كان ​بين المشاركين ​في الفعالية ⁠جورج وياه، الرئيس الليبيري السابق والحائز على لقب أفضل لاعب في العالم ​عام 1995 من الفيفا، واللاعبة الدولية ​النيجيرية السابقة ⁠ميرسي أكيدي.

قال وياه، القائد الفخري للجنة "صوت لاعبي الفيفا": "كرة القدم ليست مجرد لعبة حظ، بل هي ⁠لعبة ​وحدة".

عقدت الجلسة في المركز ​الوطني للحقوق المدنية وحقوق الإنسان في أتلانتا، قبل مباراة جمهورية التشيك ​وجنوب أفريقيا بالمجموعة الأولى.