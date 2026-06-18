رئيس باكستان: توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لحظة تاريخية للمنطقة والعالم

رحب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، اليوم الخميس، ترحيبا حارا بتوقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث وصفها بـ "اللحظة التاريخية للمنطقة والعالم".

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان"، الباكستانية، بأن زرداري قال في رسالته، إن النزاع الذي اندلع في فبراير 2026 نتج عنه "معاناة كبيرة لدى شعوب المنطقة، وتسبب في حدوث اضطراب شديد في إمدادات الطاقة العالمية والتجارة والاستقرار الاقتصادي".

وأعرب الرئيس عن أمله في "ألا تتكرر مثل هذه المأساة، وأن تكرس دول المنطقة مجهودها الآن للتنمية والازدهار ورفاهية شعوبها".

ووقعت الولايات المتحدة وإيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، عن بُعد، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، ودخل الاتفاق دخل حيز التنفيذ بالفعل.