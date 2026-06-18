تونس وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاقتصادية

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بحث وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال استقبال النفطي، نظيره الموريتاني ولد مرزوك، الأربعاء، الذي يزور تونس، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وقالت الخارجية التونسية إن النفطي وولد مرزوك، بحثا خلال اللقاء تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي.

وأكد الوزيران الحرص المشترك لقيادتي البلدين على الارتقاء بالعلاقات إلى أرفع المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

كما أكدا أهمية الإعداد الجيد للقاءات والزيارات المقبلة، ولا سيما عقد الدورة التاسعة عشرة للجنة العليا التونسية الموريتانية المشتركة"، دون تفاصيل عن موعد انعقادها.

ولفت الجانبان إلى أهمية دور مجلس رجال الأعمال التونسي الموريتاني المشترك في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وشددا على أهمية العناية بالجاليتين التونسية والموريتانية المقيمتين في كلا البلدين.

ووفق البيان بحث الوزيران عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وشدّدا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف المحافل العربية والإفريقية والإسلامية والدولية، لخدمة أهداف الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.