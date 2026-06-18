الوكالة الرسمية: إيران وأمريكا ستنهيان القتال والحصار البحري بموجب مذكرة تفاهم

نشرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ​الإيرانية الرسمية اليوم الأربعاء ‌تفاصيل لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، والتي أشارت ​إلى أن البلدين سينهيان ​القتال على جميع الجبهات ⁠والحصار البحري في ​المنطقة.

ونشرت الوكالة تفاصيل الاتفاق الذي ​من المقرر توقيعه يوم الجمعة بعد وقت قصير من ​إعلان مسؤول أمريكي ​نسخة من النص.

وتضمنت التفاصيل التي نشرتها ‌الوكالة ⁠تعهدات من الولايات المتحدة بمنح إيران إمكانية الوصول إلى أموالها المجمدة ​وإنهاء ​الحصار ⁠على سفنها وموانئها، بينما تتعهد إيران ​بتسهيل عودة حركة ​المرور ⁠البحرية في الخليج وخليج عمان إلى مستويات ما ⁠قبل ​الحرب وعدم ​إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية.