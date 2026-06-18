 الوكالة الرسمية: إيران وأمريكا ستنهيان القتال والحصار البحري بموجب مذكرة تفاهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الوكالة الرسمية: إيران وأمريكا ستنهيان القتال والحصار البحري بموجب مذكرة تفاهم

رويترز
نشر في: الخميس 18 يونيو 2026 - 7:07 ص | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2026 - 7:07 ص

نشرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ​الإيرانية الرسمية اليوم الأربعاء ‌تفاصيل لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، والتي أشارت ​إلى أن البلدين سينهيان ​القتال على جميع الجبهات ⁠والحصار البحري في ​المنطقة.
ونشرت الوكالة تفاصيل الاتفاق الذي ​من المقرر توقيعه يوم الجمعة بعد وقت قصير من ​إعلان مسؤول أمريكي ​نسخة من النص.

وتضمنت التفاصيل التي نشرتها ‌الوكالة ⁠تعهدات من الولايات المتحدة بمنح إيران إمكانية الوصول إلى أموالها المجمدة ​وإنهاء ​الحصار ⁠على سفنها وموانئها، بينما تتعهد إيران ​بتسهيل عودة حركة ​المرور ⁠البحرية في الخليج وخليج عمان إلى مستويات ما ⁠قبل ​الحرب وعدم ​إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية.


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