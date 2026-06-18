اندلاع حريق في مصفاة نفط بموسكو جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

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أعلن مسئولون روس، صباح اليوم الخميس، أن هجوما واسعا بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف العاصمة الروسية موسكو، ما أدى إلى اندلاع حريق في إحدى أكبر مصافي النفط في البلاد.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية في العاصمة الروسية اعترضت نحو 180 طائرة مسيرة.

وأضاف سوبيانين، عبر تطبيق تليجرام، "تمكنت عدة طائرات مسيرة من الوصول إلى مصفاة النفط في موسكو".

ووفقا لموقع "أسترا" الروسي المستقل، اندلعت خمسة حرائق على الأقل في المصفاة.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا هائلا وعدة حرائق داخل الموقع.

وأفادت تقارير رسمية بأن الهجوم ألحق أضرارا بمبنى سكني ومركز كبير لبيع مستلزمات الحدائق في موسكو.

كما تعرض مبنى مرتفع في المنطقة المحيطة بالعاصمة لأضرار، حسبما أعلن حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف.

ولم ترد في البداية أي تقارير عن وقوع إصابات في موسكو أو المناطق المحيطة بها.

وتعود مصفاة النفط الواقعة في جنوب شرق موسكو إلى شركة "غازبروم نفط"، وتعد من أكبر منشآت التكرير في روسيا، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 11 مليون طن متري سنويا.