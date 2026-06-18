المنظمة الدولية للهجرة: عودة أكثر من 6 ملايين أفغاني من إيران وباكستان منذ 2023

أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن هناك أكثر من 04ر6 مليون مواطن أفغاني عادوا إلى بلادهم من إيران وباكستان، خلال الفترة بين سبتمبر 2023 ومايو 2026.

وأظهر التقرير، الذي أوردته قناة "طلوع نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، أنه بالإضافة إلى تغير أنماط حركة السكان، فإن حجم وسرعة معدل العودة قد سببا تحديات كبيرة أمام إعادة دمج العائدين في المجتمع، وتعزيز قدرتهم على الصمود على المدى الطويل في أفغانستان.

وأكدت المنظمة أن الاستراتيجيات الفعالة لإعادة الدمج، وتقديم الدعم في الوقت المناسب، هما أمران أساسيان لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود واستيعاب المجتمعات المضيفة.

ويشير التقرير إلى أن العديد من العائدين - الذين قضى بعضهم عشرات الأعوام أو حتى حياتهم بالكامل في الخارج - يصلون بشبكات اجتماعية محدودة، ومعرفة محدودة بالأنظمة والأعراف المحلية، ووصول محدود إلى السكن وفرص العمل والخدمات العامة والوثائق المدنية وآليات الدعم.