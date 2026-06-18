باكستان تجدد إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الهندية حتى 24 يوليو المقبل

أعلنت هيئة المطارات الباكستانية أمس الأربعاء تمديد القيود المفروضة على تحليق الطائرات الهندية أو التي تشغلها شركات طيران هندية في المجال الجوي الباكستاني حتى 24 يوليو المقبل.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الاشعار الذي أصدرته الهيئة أظهر أن القيود ستطبق على جميع الطائرات الهندية بما فيها التجارية والعسكرية.

كما سيتم حظر تحليق الطائرات التي تستأجرها شركات الطيران الهندية في المجال الجوي الباكستاني خلال هذه الفترة.

ويذكر أن باكستان أغلقت مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية في أبريل العام الماضي في خطوة تبادلية عقب أن علقت نيودلهي اتفاقية اندوس للمياه في ظل التوترات بين الدولتين في أعقاب هجوم باهالجام، الذي اعتبرت نيودلهي إسلام آباد مسؤولة عنه. ورفضت باكستان هذه الاتهامات ودعت لإجراء تحقيق شفاف.