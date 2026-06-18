اختتام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في بون اليوم

تُختتَم اليوم الخميس في مدينة بون الألمانية أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي استمر عشرة أيام.

وشارك في المؤتمر نحو 6 آلاف و500 مندوب من الحكومات والأوساط العلمية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني من معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتمثلت المهمة الرئيسية للمؤتمر في التحضير لمؤتمر المناخ العالمي المقبل.

وجاءت إحدى أبرز المبادرات خلال المؤتمر من الحكومة التركية، التي ستستضيف مؤتمر المناخ العالمي المقبل في نوفمبر بمدينة أنطاليا. فقد اقترح وزير البيئة التركي مراد قوروم في بون رفع الحصة العالمية للكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 20% حاليا.

ومن المقرر الآن، قبل انعقاد مؤتمر المناخ العالمي تشكيل تحالف يضم دولا وشركات وجهات أخرى لدفع تنفيذ هدف التوسع في استخدام الكهرباء. ويعتبر تشغيل السيارات والمصانع وغيرها من القطاعات بالكهرباء شرطا أساسيا للتخلي عن مصادر الطاقة المضرة بالمناخ مثل الفحم والنفط والغاز.