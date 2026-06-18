وفاة الفنانة الأمريكية ديفاي تشيس عن عمر 35 عاما

توفيت الفنانة الأمريكية ديفاي تشيس عن عمر يناهز ٣٥ عاما، وهي التي اشتهرت بتجسيد شخصية سامارا مورغان المرعبة في فيلم "الحلقة The Ring"، وارتبط اسمها بصوت الطفلة ليلو في فيلم ديزني الشهير "ليلو وستيتش Lilo & Stitch".

كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن تشيس توفيت في مدينة لوس أنجلوس قبل يومين، وأفاد مقربون منها fأن سبب الوفاة يعود إلى إصابتها بالتهاب السحايا إلى جانب عدوى في الدم، وذلك بعد فترة من تلقيها العلاج داخل أحد المستشفيات في لوس أنجلوس إثر معاناتها من سوء تغذية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقد واجهت خلال السنوات الماضية تحديات شخصية صعبة من بينها صراع طويل مع الإدمان بدأ منذ سن مبكرة.

بدأت رحلة تشيس مع الفن في سن مبكرة للغاية، حيث دخلت عالم التمثيل في لاس فيجاس وهي في الرابعة من عمرها تقريبا، وعملت في مجالات المسرح والتعليق الصوتي والإعلانات.

ومع استمرار موهبتها في الظهور، حصلت على أول فرصة تلفزيونية في هوليوود وهي في السابعة من عمرها، عندما شاركت بدور صغير في المسلسل الكوميدي الأمريكي الشهير "سابرينا الساحرة المراهقة"، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال تلك الفترة.

شهد عام 2001 نقطة تحول مهمة في مسيرتها الفنية عندما ظهرت بشخصية سامانثا داركو في فيلم "ظوني داركو"، الذي أصبح لاحقا من أهم الأعمال السينمائية الأكثر شهرة وتأثيرا في جيله.

لكن الشهرة العالمية الحقيقية جاءت عام 2002 عندما جسدت شخصية سامارا مورجان في فيلم الرعب "The Ring"، وهو النسخة الأمريكية من الفيلم الياباني الشهير الذي يدور حول شريط فيديو ملعون يؤدي إلى وفاة كل من يشاهده.

وأصبحت شخصية سامارا واحدة من أكثر الشخصيات رعبا وتأثيرا في تاريخ السينما الحديثة، خصوصا مع المشهد الأيقوني الذي تظهر فيه الفتاة ذات الشعر الطويل وهي تخرج من شاشة التلفاز، وهو المشهد الذي تحول إلى علامة بارزة في أفلام الرعب خلال العقدين الماضيين.

واستمر حضور الشخصية في أجزاء لاحقة من السلسلة، حيث استخدمت لقطات أرشيفية لأداء تشيس في الجزء الثاني من الفيلم عام ٢٠٠٥، ثم في فيلم The rings عام ٢٠١٧.