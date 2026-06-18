نهاية شجرة بلوط أثرية مرتبطة بأسطورة روبن هود

يُعتقد أن شجرة بلوط عملاقة وعتيقة ارتبطت بأسطورة روبن هود قد وصلت إلى نهايتها الطبيعية، على الأرجح نتيجة التأثير المتراكم لتوافد الزوار عليها على مدى قرون.

وقالت الجمعية الملكية لحماية الطيور، اليوم الخميس، إن شجرة "ماجور أوك" في غابة شيروود، التي يقدر عمرها بنحو 1200 عام، يعتقد أنها انتهت حياتها بعدما فشلت في إنبات أوراق جديدة خلال فصل الربيع الحالي.

وأوضحت الجمعية أن الزوار الذين توافدوا لرؤية أغصان الشجرة الملتوية وتاجها الضخم في نوتنجهام على مدى القرنين الماضيين تسببوا في ضغط التربة المحيطة بها، ما صعّب وصول مياه الأمطار إلى جذورها.

وكانت الغابة تواجه تهديدات منذ سنوات، كما انتشرت في السابق شائعات عن نهاية الشجرة، إلا أن الجمعية كانت تؤكد في كل مرة أنها لا تزال حية.

لكن ذلك لم يعد صحيحا الآن.

وقالت هولي دريك من الجمعية الملكية لحماية الطيور في بيان أعلنت فيه انتهاء حياة الشجرة: "فشل الشجرة في إنتاج أوراق هذا العام أمر مؤلم ومحزن للجميع".

ويُقال إن الشجرة كانت ملاذا لروبن هود، الشخصية الأسطورية الشهيرة في القرن الثالث عشر، الذي اشتهر بسرقة الأغنياء ومساعدة الفقراء، وكان يلجأ إلى الغابة هربا من أمن نوتنجهام.