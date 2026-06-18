زيلينسكي: اتصال مهم مع ترامب وماكرون قد يحدث تحولا في جهود إنهاء الحرب مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى اتصالا آخر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "كان اتصالا تنسيقيا مهما يمكن أن يُحدث تغييرا كبيرا"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأضاف: "أشكر الرئيس ترامب على اهتمامه بأوكرانيا واستعداده للمساعدة في تقريب السلام".

وكان زيلينسكي التقى ترامب وماكرون على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، حيث كانت الحرب في أوكرانيا من بين الموضوعات التي نوقشت خلال القمة.

ووصل الرئيس الأوكراني إلى بروكسل في وقت متأخر من الأربعاء للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يومي الخميس والجمعة، كما أجرى محادثات مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام إن تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا والحصول على تراخيص أمريكية لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي يعدان من أولويات كييف.

كما شكر روته على دعوته للمشاركة في قمة لحلف الناتو تستضيفها أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل.

وتعتبر روسيا سعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتها إلى شن غزوها لأوكرانيا قبل أكثر من أربع سنوات.

وقال زيلينسكي: "نعمل على تقوية أوكرانيا وتعاوننا وآفاقنا الدبلوماسية. نحن بحاجة إلى السلام، ونبذل كل ما في وسعنا لتقريبه".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء دفاع دول حلف الناتو في بروكسل اليوم الخميس للتحضير للقمة المقبلة للحلف.

كما كان من المقرر أن يترأس وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره البريطاني اجتماعا لمجموعة الاتصال الخاصة بالدفاع عن أوكرانيا في وقت لاحق من اليوم، بهدف تنسيق مزيد من المساعدات العسكرية لكييف.