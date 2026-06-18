عبور ناقلتي نفط وغاز مسال مضيق هرمز بعد اتفاق أمريكا وإيران

عبرت ناقلة غاز طبيعي مسال محملة بشحنة غاز، وناقلات منتجات نفطية فارغة مضيق هرمز، في الوقت الذي يتابع فيه المتعاملون في سوق الطاقة العالمية مؤشرات العبور بالمضيق الحيوي بعد دخول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بحيز التطبيق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الناقلة مرايخ، التي تم تحميلها بشحنة غاز طبيعي مسال من قطر في وقت سابق من الشهر الحالي، والناقلة الفارغة "يي شي"، عبرتا المضيق في ساعة مبكرة اليوم، باستخدام مسار حددته إيران باعتباره ممرا آمنا.

واسم الناقلة الأخيرة يشير إلى أنها مملوكة لصينيين، وهي وسيلة أصبحت شائعة حيث تحاول السفن في الخليج إظهار ارتباطها بدول تعتبرها إيران صديقة لها كوسيلة لعبور مضيق هرمز الذي أغلقته طهران منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامة في 28 فبراير الماضي.

وتشير ناقلة الغاز "مرايخ"، المستأجرة من قبل شركة قطر للطاقة، إلى أن ميناء قاسم الباكستاني هو وجهتها التالية.

أما الناقلة "يي تشي"، التي تديرها شركة تابعة لشركة كوسكو للشحن المدعومة من الدولة الصينية، فلم تحدد وجهتها بوضوح. ولم يتضح على الفور ما إذا كان عبور أي من السفينتين نتيجة اتفاقيات تم التفاوض عليها مع طهران.

وذكرت وكالة بلومبرج أمس الأول الثلاثاء أن قطر تسعى لاستعادة معظم طاقتها التصديرية في غضون شهرين من إعادة فتح مضيق هرمز. ويتطلب ذلك تأمين سفن لنقل الشحنات، على الرغم من عدم دخول أي ناقلة غاز طبيعي مسال فارغة إلى الخليج العربي منذ بدء النزاع في أواخر فبراير.