وزير الخارجية الألماني: البحرية الألمانية مستعدة لإزالة الألغام قبالة السواحل الإيرانية

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إن ألمانيا مستعدة للمشاركة في إزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز، ولكن فقط في ظل شروط محددة.

وأوضح فاديفول في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية أنه يتعين أولا وقف جميع الأعمال القتالية، وأن تتفق جميع أطراف النزاع على إعادة فتح الممر المائي بين إيران وسلطنة عمان أمام الملاحة بشكل كامل، مضيفا أن ألمانيا يجب أن تتلقى أيضا تكليفا رسميا بمهمة إزالة الألغام، وقال: "إذا تحقق ذلك، فنحن مستعدون - شريطة أن يوافق البرلمان الاتحادي (بوندستاج)".

وأضاف فاديفول أن الأساس القانوني الدولي للمهمة يمكن أن يكون قرارا صادرا عن الأمم المتحدة. وبغض النظر عن ذلك، أشار الوزير إلى أن اتفاقية قانون البحار تتيح بوجه عام التصدي لأي أعمال تهدد أمن الملاحة البحرية، وقال: "لكن مرة أخرى: يجب أن يكون واضحا أن كلا من إيران وسلطنة عمان لا ترفضان انتشار سفننا في مياههما. لا يمكننا ولا نريد تعريض قواتنا المسلحة لأي مخاطر غير ضرورية".

وأضاف فاديفول أن هناك "أعمالا تحضيرية" جارية بالفعل لعرض مشروع تفويض بمثل هذه المهمة على البوندستاج، لكنه أوضح أن هذا المشروع لا يمكن استكماله بصيغته النهائية إلا بعد نشر الاتفاق الفعلي بين الولايات المتحدة وإيران.

ويعد مضيق هرمز من أهم طرق التجارة في العالم، إذ يمر عبره عادة نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. ومنذ بداية حرب إيران في أواخر فبراير الماضي، تعرقل طهران حركة المرور عبر المضيق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن ينتهي ذلك مع التوقيع المقرر غدا الجمعة على الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن شروط الاتفاق لا تزال غير واضحة.

وكانت ألمانيا قد أرسلت بالفعل كاسحة الألغام "فولدا" وسفينة الإمداد "موزيل" إلى شرق البحر المتوسط، غير أن أي مهمة عسكرية مسلحة للجيش الألماني خارج البلاد تتطلب موافقة البوندستاج. ومن المقرر أن تتولى فرنسا وبريطانيا قيادة العملية.