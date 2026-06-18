وزير الدفاع الألماني يعلن إرسال سفينتين في مهمة محتملة عند مضيق هرمز

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، إن ألمانيا ترسل سفينتين في البحر الأحمر استعدادا لمهمة عسكرية محتملة في مضيق هرمز.

وأضاف بيستوريوس للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي "الناتو": "في هذه اللحظة، تبحر كاسحة الألغام التابعة لنا، فولدا، وسفينة الإمداد موسيل باتجاه البحر الأحمر"، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضح بيستوريوس أن أي مشاركة في عملية إزالة ألغام ستتطلب موافقة إيران وسلطنة عمان، مضيفاً أن أي مهمة ستعتمد أيضاً على نتائج المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

وصرح الأمريكي الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء بأن الحلفاء الأوروبيين تعهدوا بالمساعدة في الولايات المتحدة لفتح مضيق هرمز لضمان المرور الآمن، لكنه رفض تحديد الدول التي تعهدت بالمساعدة.

وقال ترامب عندما سُئل عن الدول التي عرضت المساعدة في إزالة الألغام من الممر المائي: :"جميعهم". وأضاف: "الدول التي لديها هذا النوع من المعدات قد فعلت ذلك".