وزراء دفاع الناتو يجتمعون في بروكسل وسط ضغوط أمريكية لزيادة الإنفاق العسكري ودعم ما بعد حرب إيران

من المقرر أن يجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، اليوم الخميس، في وقت يواجه فيه الحلفاء الأوروبيون ضغوطا من واشنطن لتعزيز قدراتهم الدفاعية ودعم الولايات المتحدة في أعقاب الحرب مع إيران.

وفي مايو الماضي، أعلنت واشنطن أنها لن توفر بعد الآن بعض القدرات الجوية والبحرية للحلفاء الأوروبيين في حال وقوع نزاع، في إطار مساعيها لزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي وتقليل اعتماد القارة على الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يعيد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث التأكيد على مطالب واشنطن خلال اجتماع بروكسل.

ويأتي الاجتماع أيضا في وقت تتواصل فيه المناقشات بين الحلفاء الأوروبيين بشأن مهمة بحرية محتملة تقودها فرنسا وبريطانيا لتأمين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بعد انتهاء الأعمال القتالية في الحرب مع إيران.

ومنذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في أواخر فبراير، دأب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انتقاد حلفاء الناتو بسبب رفضهم المشاركة في الصراع.

وبحسب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، قد تتخذ الدول المشاركة قرارا بشأن هذه المهمة خلال قمة الناتو المقبلة المقررة في أنقرة خلال يوليو.

ومن المتوقع أيضاً أن يناقش وزراء الدفاع قضايا الردع النووي وسبل دعم أوكرانيا خلال اجتماع الخميس.



