مودي للرئيس الأوكراني: الهند ستقف دائما إلى جانب السلام

التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء، حيث أكد مودي أن الهند " ستقف دائما إلى جانب السلام، واضعة قيم الانسانية فوق كل شيء ".

وذكرت صحيفة انديان اكسبريس أن الجانبين ناقشا المشاريع التجارية والصناعية.

وكتب مودي عبر منصة " اكس" بعد لقاء زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان " التقيت بالرئيس فولوديمير زيلينسكي في إيفيان. وخلال الفترة الأخيرة، تتواصل الهند وأوكرانيا بصورة مكثفة. وقد انعكس ذلك في مجالات مختلفة للتعاون. مباحثاتنا اليوم تناولت جوانب مختلفة من تعاوننا".

وقال الرئيس الأوكراني" التقيت برئيس وزراء الهند. لدى دولتينا إمكانيات كبيرة للتعاون. ونحن ننفذ بالفعل مشاريع مشتركة. اليوم ناقشنا كيفية منحها المزيد من الجوهر وتعزيز التعاون في مجالات متعددة".