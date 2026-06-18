الرئيس التايواني يناشد الإعلام العالمي تحدي الضغط الصيني

ناشد الرئيس التايواني لاي تشينج-تي وسائل الإعلام العالمية تحدي حملة الضغط الصينية على تايوان، وذلك في إحاطة صحفية نادرة ، فيما تصعد بكين جهودها لعزل الجزيرة.

واستعرض لاي حملة واسعة النطاق من "القمع العابر للحدود" الذي يستهدف تايوان خلال إحاطة صحفية عقدت في عاصمة الجزيرة اليوم الخميس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وأشاد بـ"نزاهة" من يواجهون مثل تلك الأساليب من الحزب الشيوعي الصيني الذي يعتبر تايوان الديمقراطية جزءا منه رغم أنه لم يحكمها قط.

وقال الرئيس لاي لنحو 50 مراسلا يعملون لصالح منظمات دولية في الجزيرة "إذا ما تم السماح لمن يمارسون الضغط باستهداف الأشخاص واحدا تلو الآخر فسوف يزداد نفوذهم قوة ".

وقام الرئيس الصيني شي جين بينج بزيادة تكلفة التحدث إلى الرئيس التايواني في الشهور الأخيرة بمعاقبة وسائل إعلام أمريكية وأوروبية ويابانية عن طريق منع إصدار تأشيرات وتأجيلات وكذلك تقييد الدخول.

وخلال الإحاطة التي استمرت مدة ساعة، تجاهل لاي المخاوف أن الدعم الأمريكي لتايوان يتراجع في نفس الوقت الذي يستعرض فيه لاي قوته.

وقال الرئيس التايواني إنه يعتقد أنه سوف يتم الموافقة على حزمة أسلحة بقيمة 14 مليار دولار تنتظر توقيع الرئيس الأمريكي عليها، بعد "مراجعة شاملة".

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها لاي لنادي المراسلين الأجانب التايواني منذ تولى المنصب في مايو 2024. وتلقى أسئلة من عدة جهات من بينها نيكاي ونيويورك تايمز ووكالة الأنباء الفرنسية –ثلاثتهم خاضعين لعقوبات بسبب التحدث معه- في استعراض واضح للتحدي. كما أن هذه هي المرة الأولى التي يتناول فيها لاي حملة بكين الأخيرة لإسكاته.