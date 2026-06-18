هيئة تنظيم الطاقة في أمريكا تؤيد خطة ترامب لتسريع ربط مراكز البيانات بشبكات الكهرباء

وافقت هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأمريكية، اليوم الخميس، على السماح بربط كبار مستهلكي الطاقة بشبكة نقل الكهرباء المتقادمة وغير الفعالة في البلاد بشكل أسرع، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من جانب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة.

كان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد حث الهيئة على اتخاذ إجراءات لمساعدة الولايات المتحدة في المنافسة بشكل أفضل مع الصين في قطاع الذكاء الاصطناعي سريع النمو.

ورحبت شركات التكنولوجيا ومطورو مراكز البيانات بتسريع ربط المراكز بشبكة الكهرباء الوطنية.

في المقابل، أعربت شركات المرافق العامة وحكومات الولايات ومشغلو شبكات الكهرباء الإقليمية عن قلقها من أن تسلب خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطتهم في إدارة عمليات ربط كبار مستهلكي الطاقة بشبكات الكهرباء.

ويرغب دعاة الطاقة النظيفة في أن تدعم هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بدلا من تقويض الجهود المبذولة في هذا المجال على مستوى الولايات.

يأتي تحرك الهيئة في ظل تزايد ردود الفعل السلبية تجاه مراكز البيانات في الولايات المتحدة بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار الكهرباء، والقلق بشأن الكميات الهائلة من الطاقة والمياه التي تستهلكها هذه المراكز، ما يلوث المجتمعات في جميع أنحاء البلاد ويضغط على موارد المياه وشبكة الكهرباء.

وصوَت أعضاء هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية بالإجماع على توجيه ست شركات تشغيل شبكات إقليمية لضمان ربط مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وغيرها من كبار مستهلكي الطاقة بشبكة نقل الكهرباء في الوقت المناسب وبشكل منظم.

ووصفت لورا سويت، رئيسة الهيئة التي عينها الرئيس ترامب، التصويت بأنه تاريخي، وقالت إنه سيدفع سوق الكهرباء في البلاد نحو المستقبل مع حماية المستهلكين من تحمل تكاليف ربط مستهلكي الطاقة الكبار بالشبكة.

وقالت سويت، في إشارة إلى الهيئة المكونة من خمسة أعضاء: "أعلم أن الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد قلقون بشأن القدرة على تحمل أسعار الكهرباء، ونحن كذلك، يتزايد قلق العديد من الأمريكيين بشأن ربط الأحمال الكبيرة (من الطاقة)، وستزيد مراكز البيانات من فواتيرهم نتيجة لهذا الضغط".

وقالت: "بصفتي رئيسة (للهيئة)، فإنني مُكلَفة بشدة بالمهمة التي أوكلها إلينا الكونجرس، وهي ضمان أن تكون الأسعار معقولة وأن يدفع الأمريكيون حصتهم العادلة أو أقل".

وبموجب قرار اللجنة، ستتحمل مراكز البيانات التكلفة الكاملة لأي تحديثات مطلوبة لشبكة النقل لربطها، لكن هذا القرار لا يسهم كثيرا في معالجة مشكلة نقص إمدادات الطاقة التي تؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء في بعض المناطق، وتثير مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي، حيث يتم بناء مراكز البيانات بوتيرة أسرع من وتيرة بناء وتشغيل محطات الكهرباء الجديدة المطلوبة لتغذيتها.