لبنان: المفاوضات مع إسرائيل مستمرة في مسار مستقل عن الإيراني الأمريكي

قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، إن لبنان مستمر في خيار المفاوضات مع إسرائيل في مسار مستقل عن المسار الإيراني - الأمريكي.

وتلقى الوزير رجي اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، "تناول مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين بيروت وأوتاوا"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية.

وشدّد الوزير رجي خلال الاتصال على أن "لبنان مستمر في خيار المفاوضات، ولكن في مسار مستقل عن المسار الإيراني-الأمريكي، وصولا إلى حل شامل يحفظ سيادته واستقراره".

وأكد رجي أن "الأولوية القصوى تبقى لوقف إطلاق النار"، مرحبا "بأي اتفاق يصب في خدمة الاستقرار".

واستفسرت الوزيرة الكندية عن "تداعيات الاتفاق الإيراني الأمريكي على الساحة اللبنانية"، مؤكدةً "وقوف بلادها إلى جانب لبنان واستمرار تقديم المساعدات له في هذه المرحلة الدقيقة".

يذكر أنه من المقرّر أن تعقد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن في 23 و24 و25 يونيو الحالي.

وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات في 14 أبريل الماضي في وزارة الخارجية الأمريكية. وعقدت جولة ثانية في 23 من نفس الشهر في البيت الأبيض. كما عقدت الجولة الثالثة يومي 14 و15 مايو الماضي، في وزارة الخارجية الأميركية. وعقدت الجولة الرابعة يومي 2 و3 يونيو الحالي.

وانطلق المسار الأمني، بين لبنان وإسرائيل في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في 29مايون الماضي، بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين.