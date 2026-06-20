محامي الطالب المتهم في مصرع بائعة الشاي بحدائق الأهرام: موكلي حاول حماية صديقته لكنه اعترف في النهاية

قال سامح عيد محامي "مروان" الطالب المتهم بدهس فتاة وإصابة صديقتها، خلال عملهما ببيع المشروبات الساخنة على عربة بمنطقة حدائق الأهرام، أن موكله والمتهمة الثانية "جودي . ه"، بينهما علاقة صداقة منذ سنوات بداية من الصف الرابع الابتدائي.

وتابع ل "الشروق"، أن الطالب المتهم أخذ سيارة والده وبرفقته المتهمة الثانية، دون علمه لتسديد اشتراك "الجيم"، وفي طريقهما، طلبت الفتاة قيادة السيارة بدلا من موكله.

وأضاف أن موكله سمح لها بالقيادة، مشيرا إلى أنه خلال ذلك انحرفت الطارة من يدها وتسببت في الاصطدام بالعربة والفتاتين، مما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الأخرى.

وأوضح أنه عقب الحادث تركت المتهمة الثانية الطارة وعادت إلى الكرسي الخلفي، مع تولي القيادة موكله الذي كان بجانبها، للابتعاد من مسرح الحادث لكن السيارة تعطلت على بعد 10 أمتار من عربة المشروبات الساخنة "السيارة غرزت منهم والناس تجمعت".

وكشف أن خلال تجمع الأهالي حول الحادث، كان موكله يدعي هو من ارتكب الحادث لابعاد المسألة القانونية عن صديقته المتهمة الثانية، وعلى إثر ذلك خلال استجوابه في التحقيقات غير أقواله ثلاث مرات، حتى اعترف في النهاية أن المتهمة الثانية هى من تولت القيادة خلال وقوع الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة بائعة المشروبات بمنطقة حدائق الأهرام، أن مالك السيارة المتسببة في الحادث ونجله قاما بتمكين فتاة قاصر من قيادة المركبة رغم عدم امتلاكها رخصة قيادة، ما أسفر عن وقوع الحادث الذي أودى بحياة بائعة المشروبات وإصابة سيدة أخرى أثناء تواجدهما بمحل عملهما.

وقررت النيابة حبس ثلاثة متهمين على ذمة التحقيقات، مع توجيه اتهامات تتعلق بالقتل الخطأ وتمكين قيادة مركبة دون ترخيص، في إطار استكمال الإجراءات القانونية لكشف جميع جوانب الواقعة.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة إحدى السيدات، وإصابة أخرى، حال وجودهما بمحل عملهما بعربة شاي بمكان الواقعة.

وعلى الفور، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فانتقلت إلى محل الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، كما فحصت كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، واستمعت إلى أقوال المجني عليها المصابة، فضلًا عن خمسة من شهود الواقعة؛ للوقوف على كيفية وقوع الحادث وملابساته، حيث شهدوا بأن المتهمة الثانية هي من كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أقر به المتهم الأول لدى استجوابه في التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن والد المتهم الأول مكنه من استخدام السيارة، رغم علمه بعدم حمله ترخيصًا يجيز له قيادتها، بما ترتب عليه وقوع الحادث.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في قتل المجني عليها، وإصابة المجني عليها الأخرى، وإتلاف السيارة، فضلًا عن قيادة مركبة آلية دون ترخيص، كما وجهت إلى المتهم الأول ووالده اتهامًا بتمكين المتهمة الثانية من قيادة المركبة دون ترخيص، ووجهت للأب اتهامًا بتعريض طفل للخطر.