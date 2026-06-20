واشنطن ومانيلا تختتمان رابع تدريب في بحر الفلبين الغربي هذا العام

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أعلنت القوات المسلحة الفلبينية، اليوم السبت، أن وحدات بحرية وجوية فلبينية وأمريكية أجرت بنجاح رابع نشاط تعاوني بحري ثنائي في بحر الفلبين الغربي هذا العام.

واستمر النشاط التعاوني البحري الثنائي في الفترة من 14 إلى 19 يونيو وشاركت فيه وحدات من القوات المسلحة الفلبينية وقيادة المحيطين الهندي والهادئ الأمريكية والتي تسمى الآن رسميا قيادة المحيط الهادئ الأمريكية، حسب وكالة أنباء الفلبين، اليوم السبت.

وقالت القوات المسلحة الفلبينية إن "التدريب شاركت فيه وحدات بحرية وجوية وأخرى من مشاة البحرية (المارينز)، وشمل السفينة بي.آر.بي ديجو سيلانج (إف.إف جي-7) والمروحية إيه دبليو-109 والطائرة المقاتلة إف إيه-50 والطائرة سي-208 بي ومروحيات سوكول".

وأضافت القوات المسلحة الفلبينية أن نجاح إجراء تدريب "النشاط التعاوني البحري الثنائي" يلقي الضوء على الالتزام المستمر للفلبين وأمريكا لتعزيز التعاون البحري ودعم الوعي بالمجال البحري والتأكيد مجددا على النظام الدولي القائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".