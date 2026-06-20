منال عوض: زيارات ميدانية لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة لمعاينة مواقع تنفيذ وحدات الغاز الحيوي بمحافظتي أسيوط والبحيرة

عوض: مشروعات البيوجاز خطوة محورية نحو تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية ودعم التحول الأخضر

نفذ فريق العمل الفني بمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة التنمية المحلية والبيئة، زيارتين ميدانيتين بمحافظتي أسيوط والبحيرة، لمعاينة مواقع المستفيدين المقترحة والتأكد من مدى جاهزيتها الفنية والبيئية تمهيدًا لإنشاء وحدات الغاز الحيوي.

وأوضحت عوض، أن هذه الزيارات تأتي في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر، وتعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، بما ينعكس إيجابًا على المزارعين والمجتمعات الريفية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن هذه الزيارات تأتى ضمن أنشطة المكون الرابع من مشروع "معالجة تغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية"، والذي يُنفذ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) FAO، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية، في إطار منحة مقدمة من الحكومة الإيطالية.

ويستهدف المكون الرابع من المشروع تجربة وتعزيز إنتاج الطاقة الخضراء من خلال تحويل المخلفات الحيوانية إلى غاز حيوي، وذلك عبر إجراء تقييم شامل لجدوى واستدامة وحدات الغاز الحيوي، بما يشمل تحليل التكلفة والعائد للمؤسسات الصغيرة والكبيرة، إلى جانب تحديد المستفيدين من منتجي الثروة الحيوانية، وتصميم المتطلبات الفنية اللازمة للتنفيذ بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يضمن اختيار أنسب الآليات للتطبيق الفعّال.

وخلال الزيارتين، قام فريق العمل الفني بمعاينة مواقع المستفيدين بمحافظة أسيوط، الذين تم اختيارهم من قبل منظمة الأغذية والزراعة، حيث تم فحص مدى مطابقة المواقع للاشتراطات الفنية والبيئية اللازمة لإنشاء وحدات الغاز الحيوي، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المواقع الفنية والبيئية وملاءمتها للتنفيذ الفعلي، والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة تمهيدًا للبدء في التنفيذ.

وتواصل مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة جهودها في دعم ونشر تقنيات البيوجاز في مختلف المحافظات، مع التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الحيوية وتعزيز الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.