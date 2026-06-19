51 ألفا و702 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل 115 لجنة بالغربية

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 (الدور الأول)، والمقرر انطلاقها يوم الأحد 21 يونيو وتستمر حتى 16 يوليو 2026، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة؛ لضمان سير الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.

وأوضح المحافظ أن عدد الطلاب المتقدمين هذا العام يبلغ 51 ألفًا و702 طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 115 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية العشر، مشيرًا إلى أن الطلاب موزعون بواقع 41 ألفًا و373 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية، و9 آلاف و792 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و418 طالبًا وطالبة بالتعليم الدولي، بالإضافة إلى 14 طالبًا من المكفوفين و105 طلاب بمدرسة المتفوقين STEM، مع الانتهاء من تجهيز جميع اللجان وفق أعلى معايير الجاهزية.

وأكد اللواء علاء عبدالمعطي أنه تم الانتهاء من تجهيز 23 استراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات، إلى جانب توفير كتب المفاهيم ووسائل الراحة داخل اللجان، وتوزيع 3 عصي إلكترونية بكل لجنة، مع تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي طارئ.

ومن جانبه، أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية انتهت من جميع الاستعدادات التنظيمية والإدارية، بما في ذلك عقد الاجتماعات مع رؤساء اللجان وتوزيع المهام والعمالة، مشيرًا إلى وجود متابعة ميدانية دقيقة طوال فترة الامتحانات؛ لضمان تحقيق الانضباط الكامل وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أفضل صورة ممكنة.