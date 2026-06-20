شهدت مواجهة منتخب البرازيل أمام هايتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، تطبيق إحدى القوانين الجديدة في المونديال لأول مرة.

وقرر حكم المباراة احتساب ركلة ركنية لصالح منتخب البرازيل، بعدما تأخر حارس مرمى منتخب هايتي في تنفيذ ركلة المرمى، وفقًا للتعديل الجديد الخاص بسرعة استئناف اللعب.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أقر تغييرًا على القواعد، من خلال احتساب ركلة ركنية كعقوبة على حراس المرمى الذين يحتفظون بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب البرازيل على هايتي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء المقام حاليًا على ملعب "لينكولين فيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.