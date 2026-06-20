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كشف أسامة نبيه المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، عن سبب عدم اختيار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، لوليد سليمان نجم الأهلي السابق ضمن قائمة مونديال روسيا 2018.

وغاب وليد عن المنتخب في كأس العالم 2018، رغم تألقه مع الأهلي في ذلك الوقت.

وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية: قرار غياب وليد عن المونديال كان فنيا من جانب كوبر نفسه، والخطأ وارد من أي مدير فني فيما يتعلق باختيارات اللاعبين.

ورد وليد سليمان قائلا: "مشكلة كوبر انه كان يستمع لأشخاص بعينه، وهناك لاعبين ذهبوا إلى كأس العالم رفقة المنتخب في القائمة لكنهم لم يشاركوا".

وكان منتخب مصر قد خسر مباراته الثلاثة بالمونديال ضد روسيا وأوروجواي والسعودية.