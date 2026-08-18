كارني: المحادثات مستمرة بشأن الرسوم الأمريكية على البضائع الكندية

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الاثنين إنه يعتزم التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات المقبلة بينما تسعى كندا إلى تجنب جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على مجموعة كبيرة من السلع.

وقال كارني للصحفيين في سانت جونز، بمقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور الواقعة على الساحل الشرقي لكندا، إن المفاوضات كانت مكثفة وحساسة لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأعلن ترامب في يوليو/تموز فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50%، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 19 أغسطس/آب. ووفقا للبيت الأبيض، ستشمل الإجراءات مجموعة من السلع الكندية المصدرة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك عصي الهوكي والنبيذ والأسمنت.

وقال البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية جاءت ردا على ما وصفه بأنه معاملة كندا التمييزية للمنتجات الأمريكية، مشيرا إلى السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان.

وتدهورت العلاقات بين كندا والولايات المتحدة بشدة منذ عودة ترامب إلى السلطة، مدفوعة بالرسوم الجمركية الجديدة والتهديدات المتكررة ضد كندا ودعوته إلى أن تصبح الدولة المجاورة الولاية الأمريكية رقم 51.

وردا على الإجراءات التجارية الأمريكية، أزالت عدة مقاطعات كندية المشروبات الكحولية الأمريكية من أرفف المتاجر، وحثت المستهلكين على شراء المنتجات المحلية.