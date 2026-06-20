البرازيل تحقق رقما تهديفيا مميزا في المونديال

واصل منتخب البرازيل تأكيد سمعته الهجومية في كأس العالم، بعدما وصل إلى المباراة رقم 41 في تاريخه التي يسجل خلالها ثلاثة أهداف أو أكثر في البطولة.

وعزز "السيليساو" صدارته لهذه القائمة التاريخية، متفوقاً بفارق خمس مباريات كاملة على منتخب ألمانيا، صاحب المركز الثاني برصيد 36 مباراة سجل فيها ثلاثة أهداف أو أكثر في المونديال.

كما وصل السيليساو حتى تسجيله الهدف الثالث في المباراة إلى 241 هدفا في تاريخ مشاركاته بالمونديال، ليتصدر قائمة الأكثر تهديفا، متخطيا منتخب ألمانيا الذي تراجع للمركز الثاني وله 239 هدفا.

ويعكس هذا الرقم الإرث الهجومي الكبير للمنتخب البرازيلي، الذي ارتبط اسمه عبر تاريخ كأس العالم بالكرة الممتعة والغزارة التهديفية، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أكثر المنتخبات إمتاعاً وإثارة في تاريخ البطولة.