ثلاثية البرازيل تنهي مشوار هايتي في كأس العالم 2026

ودع منتخب هايتي منافسات بطولة كأس العالم 2026 رسميًا، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي في دور المجموعات.

وسقط منتخب هايتي أمام البرازيل بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، بعدما كان قد خسر في الجولة الافتتاحية أمام اسكتلندا بهدف دون مقابل.

وأصبح منتخب هايتي أول المنتخبات التي تفقد حظوظها رسميًا في التأهل إلى دور الـ32، قبل انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وفي المقابل، رفع منتخب البرازيل رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المغرب صاحب المركز الثاني، بينما يحتل منتخب اسكتلندا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب هايتي الترتيب دون نقاط.