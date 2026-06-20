اقترب منتخب المغرب من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على اسكتلندا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأقيمت المباراة على ملعب بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، ليواصل أسود الأطلس نتائجهم الإيجابية بعد التعادل أمام البرازيل في الجولة الافتتاحية.

ويستعد المنتخب المغربي لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب هايتي، حيث تقام المواجهة في الواحدة صباح الخميس المقبل على ملعب أتالانتا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.

ويدخل المغرب اللقاء وهو في وضع مريح نسبيًا، إذ يكفيه تحقيق نتيجة إيجابية لضمان العبور إلى الدور التالي، بينما فقد منتخب هايتي آماله رسميًا في التأهل بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين أمام اسكتلندا والبرازيل.

وفي التوقيت ذاته، يلتقي منتخب البرازيل مع نظيره الاسكتلندي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، في مواجهة ستحدد بشكل كبير ملامح ترتيب المجموعة.

وكان المنتخب المغربي قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل 1-1 أمام البرازيل، قبل أن يحقق انتصارًا مهمًا على اسكتلندا، ليقترب خطوة إضافية من التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية تواليًا في كأس العالم.