تقارير: ألفاريز يرحب بالانتقال لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز لا يزال يرحب بفكرة الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم ارتباطه بعقد مع أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إدارة أتلتيكو مدريد لا تمانع فكرة بيع اللاعب، لكنها تفضل انتقاله إلى باريس سان جيرمان أو أرسنال بدلاً من تدعيم أحد منافسيها المباشرين في الدوري الإسباني.

وأضاف التقرير أن برشلونة يدرك صعوبة إتمام الصفقة في الوقت الحالي، خاصة أن نجاح المفاوضات قد يتوقف على رغبة ألفاريز في الضغط على إدارة أتلتيكو من أجل السماح له بالرحيل.

ويُعد المهاجم الأرجنتيني أحد أبرز الأهداف الهجومية للنادي الكتالوني، إلا أن إتمام الصفقة سيحتاج إلى توافق بين جميع الأطراف في ظل تمسك أتلتيكو مدريد بموقفه من بيع اللاعب لمنافس محلي.