باراجواي تُنعش آمالها وتُقصي تركيا من كأس العالم 2026 بهدف تاريخي

حقق منتخب باراجواي انتصارًا ثمينًا على نظيره التركي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026، ليبقي على آماله في التأهل إلى الدور التالي، بينما ودع المنتخب التركي المنافسات رسميًا.

ورفع منتخب باراجواي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما بقي منتخب تركيا بلا نقاط في ذيل الترتيب، ليفقد حظوظه في بلوغ دور الـ32 قبل الجولة الأخيرة.

وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرًا للغاية عن طريق ماتياس جالارزا، الذي استغل تمريرة من خوليو إنسيسو وسدد كرة قوية إلى الشباك بعد مرور 65 ثانية فقط من صافرة البداية، ليصبح صاحب أسرع هدف في النسخة الحالية من كأس العالم 2026، متجاوزًا رقم المغربي إسماعيل صيباري الذي سجل بعد 71 ثانية أمام اسكتلندا.

وشهدت المباراة حدثًا استثنائيًا، بعدما تعرض ميجيل ألميرون لاعب باراجواي للطرد المباشر خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، عقب مراجعة تقنية الفيديو لواقعة تغطيته فمه أثناء الحديث مع أحد لاعبي تركيا، ليصبح أول لاعب يتعرض للطرد بموجب هذا التعديل الجديد في قوانين البطولة.

وكاد منتخب باراجواي أن يضاعف تقدمه في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة خوان كاسيريس القوية في الدقيقة 37، والتي تصدى لها الحارس أوجورجان تشاكير ببراعة، كما أهدر خوليو إنسيسو فرصة محققة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي المقابل، حاول المنتخب التركي العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، حيث أهدر كينان يلدز فرصة خطيرة برأسية مرت فوق العارضة، قبل أن يطلق كان أوزون تسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وجاءت أخطر فرص تركيا في الدقيقة 89 عندما فشل دينيس جول في استغلال كرة أمام المرمى الخالي، ليسددها خارج الشباك، مهدراً فرصة ثمينة كانت كفيلة بمنح منتخب بلاده نقطة التعادل.

وبهذا الفوز، أشعل منتخب باراجواي المنافسة في المجموعة الرابعة قبل الجولة الختامية، بينما أصبح المنتخب التركي أول المودعين للمجموعة بعد خسارته مباراتيه أمام أستراليا وباراجواي.