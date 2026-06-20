ذكرت السلطات الأسترالية، اليوم السبت، أنه تم رصد السلالة "إتش.5.إن.وان" شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور في البر الرئيسي الأسترالي للمرة الأولى.

وقالت وزيرة الزراعة جولي كولينز، إن الاختبارات التي أجريت لطائر الكركر البني، وهو نوع من الطيور البحرية المهاجرة، الذي تم العثور عليه على شاطئ ناء جنوب مدينة بيرث في غرب أستراليا، جاءت إيجابية للمرض.

وتعني النتيجة الإيجابية أن الفيروس، الذي أصاب ملايين الطيور بمختلف أنحاء العالم، انتشر في كل قارة.

وقالت كولينز: "هذه هي السلالة شديدة العدوى التي تثير القلق والتي تنتشر بمختلف أنحاء العالم وهذه هي أول مرة يتم اكتشافها في البر الرئيسي الأسترالي".

وتابعت أنه لم يكن هناك أي دليل على أي حالات نفوق جماعي ولا أي دليل على إصابة بالعدوى بين الدواجن.

وتم إجراء اختبارات لعينات من طائر مريض آخر من نفس المنطقة ويشتبه أن النتيجة كانت إيجابية لفيروس إنفلونزا الطيور. وتم إرسال العينات لإجراء اختبارات أخرى للتأكد من هذه النتيجة.

وأشارت كولينز إلى استثمار حكومي بقيمة 100 مليون دولار أسترالي(70 مليون دولار أمريكي) للاستعداد لتفش محتمل لإنفلونزا الطيور.