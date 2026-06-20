ينظم مركز إبداع الطفل "بيت العيني" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ضمن فعاليات الدورة الثانية من ملتقى الألعاب الشعبية، ورشة التمثيل "On Stage"، والتي تقام في الخامسة مساء السبت، تحت عنوان "مشهدية اللعب الشعبي"، تدريب وإخراج الفنان هيثم سليمان.

وتأتي الورشة في إطار العمل على تنمية وعي الأطفال ببيئتهم الثقافية وموروثهم الشعبي، وذلك من خلال تقديم الألعاب الشعبية بوصفها وسيطا فنيا وتربويا قادرا على تنمية الخيال وتعزيز مهارات التعبير والتواصل.

وتعتمد الورشة على توظيف الألعاب الشعبية داخل مشاهد أدائية وتدريبات تمثيلية تفاعلية، تنطلق من مفهوم اللعب باعتباره أحد الجذور الأساسية للفعل المسرحي، بما يتيح للأطفال مساحة حرة لاكتشاف قدراتهم التعبيرية، والتفاعل مع محيطهم من خلال الممارسة والإبداع الجماعي.

كما تسعى الورشة إلى إبراز ما تختزنه الألعاب الشعبية من قيم إنسانية واجتماعية وجمالية، وتحويلها إلى مادة فنية حية تسهم في بناء شخصية الطفل، وتنمية ثقته بنفسه، وتعزيز قدرته على العمل الجماعي والابتكار، في تجربة تجمع بين المعرفة والمتعة، وتؤكد أهمية التراث الشعبي كمصدر متجدد للإلهام والإبداع.

وتأتي هذه الفعالية ضمن برنامج ملتقى الألعاب الشعبية الذي ينظمه مركز إبداع الطفل "بيت العيني"، تأكيدا لدور صندوق التنمية الثقافية في ربط الأجيال الجديدة بموروثها الثقافي، وتقديمه في صيغ معاصرة تواكب اهتمامات الأطفال وتفتح أمامهم آفاقا جديدة للتعلم والتعبير الفني.